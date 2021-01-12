Ankara hava durumu: Dikkat! Bu gece fırtına çıkacak

Ankara hava durumu son dakika gelişmesi!

Ankara için kar yağışı beklenirken öncesinde fırtına uyarısı geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uyarıya göre şiddetli rüzgar ve buna bağlı çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı uyarı metninde; “Başkent Ankara’da bu geceden itibaren güney yönünden gelen kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Büyükşehir belediyesi ekipleri teyakkuz halinde olup; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

Fırtına gece saatlerinde başlayıp 13 Ocak gün boyu etkili olacak.

