Ankara hava durumu! Ankara'da bugün hava nasıl olacak? (30 Aralık)

Ankara hava durumu netlik kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara'da bugün ortalama 13°C'lik hava sıcaklığı bekleniyor. Öte yandan Başkent Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir gün yaşanacak.

Ankara saatlik hava durumu ise şu şekilde;

12.00 - 15.00 saatleri arası: 13°C

15.00 - 18.00 saatleri arası: 9°C

18.00 - 21.00 saatleri arası: 7°C

21.00 - 24.00 saatleri arası: 5°C

