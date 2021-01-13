Ankara hava durumu: 13 Ocak Ankara'da hava nasıl olacak?

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Ankara il genelinde Çarşamba sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağmurlar tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor" denildi.

