Ankara Garı katliamı anmasına polis müdahale etti
10 Ekim 2015 Ankara Garı katliamında yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Ulus Metro İstasyonu'ndan gara yürümek isteyen gruba polis müdahalede bulundu
GÜNDEM 10.10.2020, 11:31
Ankara’da 10 Ekim 2015’te düzenlenen bombalı saldırıda yaşamanı yitiren 101 kişi için anma yapılmak istenen anma töreninde polis izin vermedi. Ulus Metro İstasyonu’na gelen ve aralarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin de olduğu gruba, polis “Pandemi kuralları gereği burada eylem yapmanıza müsaade edilmeyecektir” dedi.
Metro çıkışında toplanan onlarca kişi polis müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ulus Metro İstasyonu önünde bekleyiş devam ederken polis ise anmaya gelenlere dağılmaları yönünde anonslar yapıyor.
10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce insan, Ankara Tren Garı önünde toplandı.
Miting öncesi kalabalığın arasına sızan iki IŞİD'li, üzerilerindeki bombaları infilak ettirdi. Olayda 101 kişi yaşamını yitirirken, resmi kayıtlara göre 391 kişi de yaralanmıştı.
Katliamın üzerinden tam beş yıl geçti. Saldırıya ilişkin 20'si tutuklu 36 kişi'nin yargılandığı 2016'da başlayan ilk dava 2018'de sonuçlandı. Mahkeme heyeti 9 sanığa “Anayasal düzeni ihlal” ve “kasten öldürme” suçlarından toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Bu karar halen istinaf sürecinde. Kasım 2018'de ise firari sanıklarla ilgili ikinci bir dava görülmeye başlandı. Son duruşması 21 Eylül'de yapılan bu dava halen devam ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden vatandaşları andı.
Patlamanın yaşandığı Ankara Garı’nda, 101 vatandaşın anısına karanfil bırakan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleri eşlik etti.
Metro çıkışında toplanan onlarca kişi polis müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ulus Metro İstasyonu önünde bekleyiş devam ederken polis ise anmaya gelenlere dağılmaları yönünde anonslar yapıyor.
10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce insan, Ankara Tren Garı önünde toplandı.
Miting öncesi kalabalığın arasına sızan iki IŞİD'li, üzerilerindeki bombaları infilak ettirdi. Olayda 101 kişi yaşamını yitirirken, resmi kayıtlara göre 391 kişi de yaralanmıştı.
Katliamın üzerinden tam beş yıl geçti. Saldırıya ilişkin 20'si tutuklu 36 kişi'nin yargılandığı 2016'da başlayan ilk dava 2018'de sonuçlandı. Mahkeme heyeti 9 sanığa “Anayasal düzeni ihlal” ve “kasten öldürme” suçlarından toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Bu karar halen istinaf sürecinde. Kasım 2018'de ise firari sanıklarla ilgili ikinci bir dava görülmeye başlandı. Son duruşması 21 Eylül'de yapılan bu dava halen devam ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybeden vatandaşları andı.
Patlamanın yaşandığı Ankara Garı’nda, 101 vatandaşın anısına karanfil bırakan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleri eşlik etti.
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