Ankara Estergon Kalesi'nde yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Estergon Kalesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
GÜNDEM 07.10.2020, 03:32
Ankara Keçiören'deki Estergon Kalesi'ndeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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