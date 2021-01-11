Ankara depreminde bir ev hasar gördü

Ankara'da saat 22.53’te merkez üssü Kalecik olan deprem meydana geldi. İddiaya göre, Sincan 1901 Caddede bulunan Erkan Akçay’a ait bir müstakil evde çatlaklar meydana geldi.

Akçay ve eşi ile birlikte 5 çocuğuyla depreme evde yakalandı. Evde oturdukları anda avizenin ve eşyalarının sallandığını söyleyen Akçay, evin duvarlarında derin çatlaklar oluştuğunu belirtti.

Kaynak: İHA

