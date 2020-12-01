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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yeni müdürlük kuruldu! Görevi...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğü kurduklarını açıkladı.
GÜNDEM 01.12.2020, 21:53
Yeni bir eylem planı hazırladıklarını belirten Mansur Yavaş “İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İklim Değişikliği ve Uyum Şube Müdürlüğümüzü kurduk ve eylem planımızı hazırlamak için ilk adımı attık. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için yaptığımız çalışmaları yakında değerli Ankaralılarla paylaşacağız” paylaşımında bulundu.
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