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Ankara Büyükşehir Belediyesi 2016 model Audi A6'yı satışa çıkardı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan PORTAŞ envanterinde bulunan 2016 model 72 bin kilometrede Audi A6 marka aracı ihaleyle satacak.
GÜNDEM 03.01.2021, 14:50
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Tic. San. A.Ş.(PORTAŞ) tarafından 2016 model 72 bin kilometrede Audi A6 ihaleyle satılacak.
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