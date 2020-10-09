Ankara Barosu'nun başvurusu reddedildi

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle meslek kuruluşlarının genel kurullarının ertelenmesine karşı Ankara Barosu ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle Altındağ 1. İlçe Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulundu. Ancak Kurul, Baro’nun başvurusunu reddetti.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle meslek kuruluşlarının genel kurulları Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 Aralık’a kadar ertelendi. Ertelemeden baroların genel kurulları da etkilendiği için Ankara Barosu ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle Altındağ 1. İlçe Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulundu. Ancak Kurul, Baro’nun başvurusunu reddetti.

Ankara Barosu’ndan ret kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “İlçe seçim kurulunun gözetimi ve denetimi olmaksızın yapılacak bir genel kurulun geçerlilik taşımasının yasal olarak mümkün olmaması nedeniyle 10 - 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan genel kurulumuzun belirtilen tarihlerde yapılması mümkün olmamaktadır. Genel Kurulun Aralık ayında yapılması için gerekli çalışma başlatılmış olup, yasal takvim içerisinde tekrar duyurulacaktır” dedi.

Ankara Barosu’nun yarın Bilkent Üniversitesi'nin girişinde, saat 10:00’da basın açıklaması düzenlemesi bekleniyor. (ANKA)

