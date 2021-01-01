Anız yakan adamın feci sonu
Samsun'da tarlasındaki anızları yakarken, alevlerin ormana yayılan ateşi söndürmeye çalışan şahıs hayatını kaybetti.
GÜNDEM 01.01.2021, 06:41
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarlasındaki anızları yakarken, ormana genişleyen alevleri söndürmeye çalışan Mustafa Türk (73),alevlerin üzerine de sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybetti
Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa Türk, tarlasındaki anızları yakmak isterken alevler ormana sıçradı. Türk, ormandaki yangını söndürmeye çalışırken, kuru yaprakların tutuşmasıyla alevlerin ortasında kaldı.
Elbiseleri alev alan Türk dere kenarına kadar ulaştı. Yere yığılan yaşlı adam burada yakınları tarafından bulundu. DHA'nın haberine göre; ihbarla gelen sağlık ekibi Mustafa Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa Türk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa Türk, tarlasındaki anızları yakmak isterken alevler ormana sıçradı. Türk, ormandaki yangını söndürmeye çalışırken, kuru yaprakların tutuşmasıyla alevlerin ortasında kaldı.
Elbiseleri alev alan Türk dere kenarına kadar ulaştı. Yere yığılan yaşlı adam burada yakınları tarafından bulundu. DHA'nın haberine göre; ihbarla gelen sağlık ekibi Mustafa Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa Türk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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