Ani başlayan şişkinlik, karın ve sırt ağrısı şikayetlerine dikkat

Uzmanlar uzun süre geçmeyen şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, karın ve sırt ağrısı, kaşıntı gibi belirtiler için kritik uyarılarda bulunuyor.

Söz konusu belirtilerin dikkate alınmasını kaydeden uzmanlar vakit geçirmeden bir hekime başvurulması gerektiğini belirtiyor.

Bu tür belirtilerin safra kesesi problemlerine işaret edebildiğine dikkat çeken uzmanlar yaşam kalitesini düşüren belirtilerin gerekli önlemler alınmadığında hayatı tehdit eden ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğine vurgu yapıyor.

En sık karşılaşılan safra kesesi hastalıkları arasında ise safra taşı ve polipler geliyor.

Ciddiye alınmadığı takdirde safra kesesi kanserlerine neden olan hastalık tedavisi daha çok komplike hastalıklardan. Bunların dışında safrayı boşaltma bozuklukları gibi fonksiyonel problemler ve paraziter hastalıklar da safra kesesi rahatsızlıkları arasında yer almaktadır.

Safra kesesinde taş oluşumu durumunda hazımsızlık, gaz şikayetleri, karnın sağ üst tarafında ağrı, sırt ağrısı gibi şikayetler de görülebiliyor.

Safra taşı iltihaplanmasına yol açan hastalığın ciddi karın ve sırt ağrısı, bulantı, kusma, ateş ile titreme ile ortaya çıktığu kaydediliyor.

Özellikle 5 mm’den küçük taşların safra hastalığına bununda ateş, tansiyon düşüklüğü, karaciğer apsesi ve sepsise kadar giden bir sürece neden olabildiği belirtiliyor.

Bu gibi durumlarda hızlı tedavi sağlanamazsa hastanın ölümüne kadar yol açabiliyor.



Safra taşlarının ciddiye alınması gerektiğini savunan uzmanlar safra çamurunun kanallara düşerek pankreas bezini etkilediğini bununda pankreatit olarak adlandırılan ve hayatı tehdit eden pankreas iltihaplanmasına dönüşebildiğini belirtiyor.

Büyük taşlar ise safra kesinden kanala direk düşmese de kronik irritasyon sonucu iltihaplanma, safra kanallarında dıştan bası, safra kesesi kanserine neden olabilmekte.

