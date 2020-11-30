Android ve iOS cihazlarda QR kod taraması nasıl yapılır?
Bir QR koduyla karşılaştınız ama nasıl tarayacağınızı bilmiyor musunuz? Detaylar haberimizde...
GÜNDEM 30.11.2020, 05:44
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Android ve iOS cihazlarda, QR koduyla karşılaşıldığında taramanın nasıl yapacağı ilk etapta zorluklar yaşayabiliyor. Aslında bu olayı gerçekleştirmek oldukça kolay ve bunun için üçüncü taraf bir uygulamaya bile ihtiyacınız yok. Hem Android cihazınızda hem de iOS cihazınızda önceden yüklenmiş bir QR kod tarayıcısı bulunmaktadır. iOS ve Android cihazlarda QR kod nasıl taranır?
İster iOS cihaz, ister bir Android cihaz kullanıyor olun; QR kod birkaç yıllık olmadığı sürece, kodlarınızı taramanıza yardımcı olmaya hazır yerleşik bir QR kod tarayıcısına sahiptir. Bu yazımızda sizlere, telefonunuzda QR kodunu nasıl tarayacağınız hakkında bilgiler vereceğiz.
İster iOS cihaz, ister bir Android cihaz kullanıyor olun; QR kod birkaç yıllık olmadığı sürece, kodlarınızı taramanıza yardımcı olmaya hazır yerleşik bir QR kod tarayıcısına sahiptir. Bu yazımızda sizlere, telefonunuzda QR kodunu nasıl tarayacağınız hakkında bilgiler vereceğiz.
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