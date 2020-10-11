'Android dünyasında dengeleri değiştirecek sürpriz telefon'

Android işletim sistemine sahip hemen tüm akıllı telefonlardaki işlemcinin sahibi olan Qualcomm'un, bir sonraki amiral gemisi işlemcisini kendi markasını taşıyan telefonlarda kullanacağı ileri sürüldü.

Qualcomm logolu telefonların Asus ortaklığıyla üretileceği söyleniyor.

Android Authority'ye göre Qualcomm'un telefonunu tasarlamak ve donanımını geliştirmek, Asus'un sorumluluğunda olacak.

Piyasada ROG 3 gibi birkaç üst düzey oyun telefonu bulunan Asus'un ortaklıkta bu işi üstlenmesi şaşırtıcı değil. Qualcomm ise "endüstri tasarımını" ve Snapdragon 875 platformu üzerinde çalışacak yazılımı geliştirecek. Rapor, Asus ROG phone ile Qualcomm'un oyun telefonunun ekran, bellek, kamera, pil ve soğutma sistemi gibi bileşenlerinin ortak olabileceğini söylüyor.

Snapdragon 875 henüz resmi olarak tanıtılan bir işlemci olmasa da, Qualcomm'un 1 - 2 Aralık tarihlerindeki yıllık sergisinde ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Snapdragon 865, 5G'nin yaygınlaşmaya başladığı dönemde ortaya çıkan yonga seti olmuştu. Yeni Snapdragon 875'in hangi yenilikleri getireceği, 5G modemi yonga setiyle birleştirip birleştirmeyeceği merak konusu.

