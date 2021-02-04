Anayasa’da ittifak edilmeli

Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Anayasa ortak bir metindir. İktidar da, muhalefet de bu konuda ittifak etmek mecburiyetindedir.” dedi.



Artan gıda fiyatlarına karşı hükümetin çare olarak PTT üzerinden ucuz ürün satışına başlamasını eleştiren Karamollaoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde iletişimle ilgili bir kurum gıda satışı yapmayı üstlenmemiştir. Bunu yaparken bile bakkalda yağın daha ucuz olduğunu göremiyorlar. İktidara sesleniyorum; çiftçimizin birikmiş faiz borçlarını silin, geriye kalan borçlarını da taksite bağlayın ki çiftçimiz ayağa kalksın ve üretim artsın. Çiftçinin dertleriyle dertlenmeden, Türkiye’de gıda fiyatlarında istikrar sağlanamaz” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkez binasında gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında gündemin öne çıkan konu başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Sözlerine Kayseri ve İzmir’de yaşanan deprem ve yine İzmir’de yaşanan sel felaketi ile ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Karamollaoğlu, “Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.



Myanmar’da yaşanan askeri darbe ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, “Biz darbelerin karşısında olmakla birlikte Arakan Müslümanlarına yapılan zulmün de karşısındayız. Ne yazık ki insanlık Doğu Türkistan’da yaşanan drama sessiz kaldığı gibi Arakan’da var olan soykırıma da sessiz kalmaktadır” diye konuştu.



İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere karşı Türkiye’nin tavır alması gerektiğinin altını çizerek Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Hükümet, Doğu Türkistan ve Myanmar Müslümanlarına yapılan zulümlere ne yazık ki sessiz kalmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı’nı Müslüman coğrafyalardaki zulümlere karşı aleni bir tavır almaya davet ediyoruz.”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “ Yeni Anayasa’ya ihtiyaç var” çıkışını değerlendirerek sözlerine devam eden Karamollaoğlu, “Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Ekonomik sorunlar, adalet problemleri, eğitim, işsizlik gibi konular beklerken bir anda yeni Anayasa meselesi ortaya çıkarıldı. Bu değişiklik açıklamasını, sadece gündemi değiştirmeye yönelik yapılan bir açıklama olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



Vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlara da değinen Karamollaoğlu, yüksek faizler nedeniyle artan borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti. Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Türkiye’de tarım bitirildi, çiftçimiz perişan edildi. Betona, asfalta, demire harcıyorsunuz ama çiftçimize vaat edilen parayı vermiyorsunuz. Türkiye’de çiftçilerin bankalara olan toplam borcunun 89 milyarı kamu bankalarına, 22 milyarı yabancı bankalara, 11 milyarı ise yerli özel bankalaradır. Tarım kooperatifleri çiftçinin derdine çare olmak için var, sırtına yük olmak için değil.”



Artan gıda fiyatlarına karşı hükümetin çare olarak PTT üzerinden ucuz ürün satışına başlanmasını eleştiren Karamollaoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde iletişimle ilgili bir kurum gıda satışı yapmayı üstlenmemiştir. Bunu yaparken bile bakkalda yağın daha ucuz olduğunu göremiyorlar. İktidara sesleniyorum, çiftçimizin birikmiş faiz borçlarını silin, geriye kalan borçlarını da taksite bağlayın ki çiftçimiz ayağa kalksın ve üretim artsın. Çiftçinin dertleriyle dertlenmeden, Türkiye’de gıda fiyatlarında istikrar sağlanamaz” ifadelerini kullandı.



Sözlerinin sonunda Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan protestolarda İslami değerlere yönelik yapılan saldırıları kınayan Karamollaoğlu, “Boğaziçi rektör atamasına karşı yapılan çağrılara kulak verilmelidir. Ancak inanç değerlerimizle alay edilmesini kesinlikle kabul edemeyiz. Türkiye’mizin şu anda hiçbir sorununu çözememesinin asıl nedeni, liyakatsiz insanları görev başına getirmesidir” şeklinde konuştu.



Karamollaoğlu, Sözlerinin sonunda Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan protestolarda İslami değerlere yönelik yapılan saldırıları kınadı.

Karamollaoğlu, “Boğaziçi rektör atamasına karşı yapılan çağrılara kulak verilmelidir. Ancak inanç değerlerimizle alay edilmesini kesinlikle kabul edemeyiz. Türkiye’mizin şu anda hiçbir sorununu çözememesinin asıl nedeni, liyakatsiz insanları görev başına getirmesidir” şeklinde konuştu.

