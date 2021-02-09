Anayasada ilk adım muhalefetle atılmalı

Görüşmenin ardından Karamollaoğlu ile Uysal, ortak basın toplantısı yaptı.



Anayasa değişikliğinden önce bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Karamollaoğlu, “Kendileri tek başına bir değişiklik teklifi getirse Meclis’ten geçmez. İktidar, kendisindeki tekebbür hissini bir tarafa bırakmalı. Sırf bir şey yapıyormuş görünmek, bir şey yapıyor anlamına gelmez. Onun için bu anayasa değişikliği iddialarının, Türkiye’de gündemi değiştirmeye yönelik bir adım olduğunu düşünüyorum. İktidarın, ilk adım olarak muhalefetle görüşmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, iki lider arasındaki görüşme bir saat sürdü. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapan Karamollaoğlu ile Uysal, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Ziyaret sonrası yaptığı kısa değerlendirmede Karamollaoğlu, partiler arası görüşmelerin olumlu olduğunu, siyasetteki kutuplaşmayı azalttığını söyledi. Karamollaoğlu, gerçekleşen ziyaretten ötürü Uysal’a teşekkür ederek, memnuniyet duyduklarını da ifade etti. Gazetecilerin, “ AK Parti kongrelerinde Kovid-19 pandemi kurallarına uyulmadığına” dair gelen bir soruya yanıt veren Karamollaoğlu, “Türkiye’de çifte standart kural haline geldi. İktidar kendi işine geldiği zaman başkalarına telkin ettiği hususlar konusunda farklı bir yol takip edebiliyor. Bu da kamu vicdanında farklı bir etki meydana getiriyor. Yüz yüze vatandaşlarla konuşmanın daha etkili olduğunu düşünüyor. Ama ekranlara da yansıdığında vatandaş da bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyor. Ben bunları zaman içerisinde dikkate alacaklarını, çifte standart uygulamadan bir politika geliştireceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soruya yanıt veren Uysal, şunları kaydetti: “Dün reform bugün anayasa, söylem üstünlüğünü kaybetmiş vaziyetteler. Gündeme getirdiler, Bugün iktidarın keyfi bir rejimde hangi teklifleri getireceklerini merak ediyoruz. Bu manada Türkiye’nin derinden bir nefes alması gerekiyor. Uzlaşının olması gereken bir gündemi Türkiye’nin gündemine getirmesi gerekiyor.”



Anayasa değişikliğinden önce bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Karamollaoğlu, “Siz, mevcut anayasayı bile kaale almazken, şimdi değişlik yapsanız ne yazar. Önce bu tavır değişecek. Önce siz anayasaya ve kanunlara uyacağınızı ortaya koyacaksınız ki, yapacağınız anayasa değişikliğinin bir faydası olsun. Bu iktidarın bugün anayasaya uymadığı çok net ortada! Zihniyet değişmeden anayasada değişiklik hiçbir mana ifade etmez. Meclis’te anayasayı değiştirmeye çoğunluğu olmayan iktidarın, bu değişiklik teklifini yaparken muhalefete buyurun demesi icap eder. Kendi tek başına bir değişiklik teklifi getirse Meclis’ten geçmez. İktidar kendisindeki tekebbür hissini bir tarafa bırakmalı. Sırf bir şey yapıyormuş görünmek, bir şey yapıyor anlamına gelmez. Onun için bu anayasa değişikliği iddialarının, Türkiye’de gündemi değiştirmeye yönelik bir adım olduğunu düşünüyorum. İktidarın ilk adım olarak muhalefetle görüşmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.



Uysal ise AK Parti kongrelerinde yaşanan görüntülere ilişkin, “Kitlelere sosyalleşmeyin telkinleri yapılırken, kongrelerdeki görüntüleri izliyoruz. O yüzden değer yargısı üretmek, ülkeyi yönetenlerinin sözünün karşılık bulması için sözüyle eylemlerinin örtüşmesi gerekiyor. Böyle bir durum var. Muhalefet bu süreç sağduyulu yaşıyor. Vatandaşlarımıza, esnaflarımıza ciddi bir maliyetinin çıktığını da görüyoruz. Bu sürecin çabucak bitmesi için tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Bütün olumsuzluklara rağmen iktidarın sözleriyle örtüşmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

