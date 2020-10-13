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Anayasa Mahkemesi üyesi Yıldırım'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
GÜNDEM 13.10.2020, 22:12
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Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
AYM’nin Enis Berberoğlu kararının yerel mahkeme tarafından tanınmaması tartışması sürerken AYM binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, “Işıklar yanıyor” yazdı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.
Işıklar yanıyor. pic.twitter.com/2GjEPI1BH3
— Engin Yıldırım (@EnginYl) October 13, 2020
Işıklar yanıyor. pic.twitter.com/2GjEPI1BH3 — Engin Yıldırım (@EnginYl) October 13, 2020
AYM’nin Enis Berberoğlu kararının yerel mahkeme tarafından tanınmaması tartışması sürerken AYM binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, “Işıklar yanıyor” yazdı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.
Işıklar yanıyor. pic.twitter.com/2GjEPI1BH3
— Engin Yıldırım (@EnginYl) October 13, 2020
Işıklar yanıyor. pic.twitter.com/2GjEPI1BH3 — Engin Yıldırım (@EnginYl) October 13, 2020
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