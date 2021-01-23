AYM’nin ikinci sefer hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, net konuştu. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını hatırlatan Gül, “Kararlar uygulanmak için vardır. Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır” diyerek kararın uygulanmasının hukukun gereği olduğunun altını çizdi.

Adalet Bakanı Gül, Anayasa Mahkemesi’nin Berberoğlu kararıyla ilgili konuştu. Gaziantep Valiliği’ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının Anayasa’nın bağlayıcılığından kaynaklandığını belirtti.



“Adaletin figürünün gözü bağlıdır” diyen Gül şunları kaydetti: “O gözü bağlı olan adaletin kimse o gözünü açmaya çalışmasına asla izin vermememiz lazım. Adalet başta kendi mekanizması itibarıyle gözünü açmadan taraflara bakmadan hak neyse, hukuk neyse, adalet neyse onu yerine getirmesi milletimizin beklentisidir, hukukun gereğidir. Dolayısıyla olacak olan hukukun emrettiği şeydir o da Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcılığı ve hukukun uygulanmasıdır. Anayasa’nın amir hükmü de budur hep beraber göreceğiz. Elbette kararlar eleştirilir katılmayız ama uygulama hukukun bir gereği emri.”



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin hakkında ikinci sefer ihlal kararı verdiği Enis Berberoğlu’yla ilgili konuştu. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının Anayasa’nın bağlayıcılığından kaynaklandığını hatırlatan Gül, “Dolayısıyla hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının uygulanmasıdır. Anayasa Mahkemesi kararları idareyi, tüm kurumları, gerçek ve tüzel kişileri ve mahkemeleri bağlar. Dolayısıyla hukukun bu anlamda uygulandığı yerlerde mahkemelerde de Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyulması hukukun bir gereğidir. Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarına katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreçte de dahil söylenecek çok şey vardır, tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Anayasa Mahkemesi’nin kararları çerçevesinde olması gereken budur ve kararların da uygulanması gerekir” dedi.

