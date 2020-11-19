Anaokulu ve kreşler kapatıldı mı? Anaokulları ne zaman açılacak?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak olan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bununla birlikte Türkiye'de yüz yüze yapılan tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri de durduruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri 31 Aralık tarihine kadar uzaktan eğitim modeli ile devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapılan kabine toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı, resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020’ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini duyurmuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı...



Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.

