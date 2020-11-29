Anaokulu ve kreşler kapatıldı! İşte kapalı olan il ve ilçeler

Resmi anaokulu ve kreşlerde eğitimin yüz yüze yerine uzaktan yapılmasına karar verilerek kapatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının 81 ile gönderdiği yazısında esmi okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimin yüz yüze yerine uzaktan yapılması kararı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bırakmıştı.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında anaokulu ve kreşler ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, bazı ile ve ilçelerde 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek. İşte o il ve ilçeler...



İlk olarak İstanbul Valiliği'nin devlet okul öncesi eğitim kurumlarında 'uzaktan' kararı ardından Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da, son dönemde Kovid-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında il genelinde resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.

İstanbul ve Bursa'nın ardından diğer illerde de aynı karar alınmaya başlandı. Kırklareli Valiliği Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu. Valilik, bağımsız anaokulları ile özel eğitim anaokullarında ise eğitimin devam etmesi kararı alındığı kaydedildi.

Tokat'ta da ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Çanakkale'nin Biga İlçesi’nde, okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim uygulamasına geçildi.

Zonguldak'ta da resmi ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

