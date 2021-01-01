Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Anadolu Üniversitesi özel şartları taşıyan 11 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu.

İlanda "Görevli ve personel alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve öğrenci alınan alandan en az 70 puan, yabancı dil sınavından (YDS, YÖKDİL veya KPDS, ÜDS) en az 60 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir1 denildi.

Başvurular 29 Aralık 2020 – 12 Ocak 2021 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacak.



