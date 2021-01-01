Son Dakika
Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Anadolu Üniversitesi 11 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi alacak.
GÜNDEM 01.01.2021, 14:24
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Anadolu Üniversitesi özel şartları taşıyan 11 araştırma görevlisi ve 3 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu.
İlanda "Görevli ve personel alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve öğrenci alınan alandan en az 70 puan, yabancı dil sınavından (YDS, YÖKDİL veya KPDS, ÜDS) en az 60 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir1 denildi.
Başvurular 29 Aralık 2020 – 12 Ocak 2021 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
İlanda "Görevli ve personel alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve öğrenci alınan alandan en az 70 puan, yabancı dil sınavından (YDS, YÖKDİL veya KPDS, ÜDS) en az 60 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir1 denildi.
Başvurular 29 Aralık 2020 – 12 Ocak 2021 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü