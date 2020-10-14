Anadolu Efes Alba Berlin'i 93-72 mağlup etti

THY Euroleague'de ilk iki maçını kaybeden Anadolu Efes, ALBA Berlin'i deplasmanda 72-93 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

İstanbul ekibi, bu sezon EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin kadroda yer almadı.

Lacivert beyazlı ekipte 7 oyuncu çift haneli skorlara ulaştı. Tibor Pleiss 23 sayı 6 ribaund, Dunston, Micic ve Eriksson 13'er sayı, Giffey 12 sayı, Simon ve Singleton 10'ar sayıyla Efes'e galibiyeti getiren katlıları yaptılar.

1. Çeyrek Sonucu: Alba Berlin 14-29 Anadolu Efes

2. Çeyrek Sonucu: Alba Berlin 35-53 Anadolu Efes

3. Çeyrek Sonucu: Alba Berlin 55-70 Anadolu Efes

