Amerika'yı karıştıran muhtıra...
ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ve kuvvet komutanları, geçen hafta ABD Kongre Binası'nın işgalini kınayan ve ABD ordusuna yükümlülüklerini hatırlatan bir bildiri yayınladı.
GÜNDEM 13.01.2021, 02:38
ABD'de Genelkurmay Başkanı Mark Milley Ve Kuvvet komutanları ortak imzayla bütün birliklere bir muhtıra yolladı, yollanan mesajda, "Kongre binasında hukukun üstünlüğüne aykırı eylemlere tanık olduk. İfade ve toplanma özgürlüğü hakları kimseye şiddete, isyana ve ayaklanmaya başvurma hakkı vermez." denildi.
Ayrıca, "ABD ordusu olarak, Ulusun değerlerini ve ideallerini somutlaştırmalıyız. Anayasayı destekliyor ve savunuyoruz. Anayasal süreci bozacak herhangi bir eylem, sadece geleneklerimize, değerlerimize ve yeminimize aykırı değildir; hukuka aykırıdır, " denildi.
ABD Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı genelgede, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yemin edip ABD ordusunun 46'ıncı başkomutanı olacağını açıkladı.
Ayrıca, "ABD ordusu olarak, Ulusun değerlerini ve ideallerini somutlaştırmalıyız. Anayasayı destekliyor ve savunuyoruz. Anayasal süreci bozacak herhangi bir eylem, sadece geleneklerimize, değerlerimize ve yeminimize aykırı değildir; hukuka aykırıdır, " denildi.
ABD Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı genelgede, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yemin edip ABD ordusunun 46'ıncı başkomutanı olacağını açıkladı.
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