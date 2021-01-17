Amerikan Kanser Derneği: Ölümlerde rekor düşüş var
Amerikan Kanser Derneği (ACS), sigara kullanımındaki azalma nedeniyle kanser ölümlerinde rekor bir düşüş olduğunu bildirdi.
GÜNDEM 17.01.2021, 02:38
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Amerikan Kanser Derneği (ACS), sigara kullanımındaki azalmanın ülkedeki kanser ölümlerine etkisi üzerine bir rapor yayınladı. ACS raporuna göre, sigara kullanımındaki azalma nedeniyle ülkede kanser hastalarının ölüm oranı 2018'de yüzde 2,4’e düşerken, yaklaşık 3,2 milyon hayat kurtarıldı. Raporun yazarlarından Rebecca L. Siegel, "Art arda iki yıldır, kansere bağlı ölümlerde rekor bir düşüş olduğunu görmek bizi cesaretlendiriyor. 27 yıldır kanser kaynaklı ölüm oranlarında sürekli düşüş yaşıyoruz ancak son birkaç yılda söz konusu düşüş hızlandı" dedi.
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