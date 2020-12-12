Ambulans ile minibüs çarpıştı! 14 kişi yaralandı
Denizli'de ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.
GÜNDEM 12.12.2020, 02:08
1
Denizli'nin Honaz ilçesinde ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu, aralarında yeni doğum yapan anne ve bebeğinin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda, Sacit Tozlutepe idaresindeki tekstil işçisi taşıyan servis minibüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Sultaniye Kaplan yönetimindeki ambulansla çarpıştı.
Devrilen ambulansın sürücüsü Kaplan ile sağlık görevlileri Hüseyin Alkan, Ali Bartal, hastaneye götürdükleri yeni doğum yapan anne, bebeği ve babası ile minibüs sürücüsü Tozlutepe ile 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.Öte yandan, ambulans sürücüsü Kaplan, sağlık görevlisi Alkan ile bebeğin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı, bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda, Sacit Tozlutepe idaresindeki tekstil işçisi taşıyan servis minibüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Sultaniye Kaplan yönetimindeki ambulansla çarpıştı.
Devrilen ambulansın sürücüsü Kaplan ile sağlık görevlileri Hüseyin Alkan, Ali Bartal, hastaneye götürdükleri yeni doğum yapan anne, bebeği ve babası ile minibüs sürücüsü Tozlutepe ile 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.Öte yandan, ambulans sürücüsü Kaplan, sağlık görevlisi Alkan ile bebeğin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı, bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Karagümrük
|11
|17
|8. Konyaspor
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. West Ham
|12
|20
|6. Southampton
|11
|20
|7. M. United
|10
|19
|8. Man City
|10
|18
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü