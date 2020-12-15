Amazon'da kişisel verileri olanlar dikkat!

Ünlü ticaret sitesi Amazon'a büyük bir ceza geldi. Kişisel verileri Amerika'ya aktardığı ortaya çıkan şirket mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı.

Müşterilerin kişisel bilgilerinin çalınması üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ABD'ye aktardığı tespit edilen şirkete 1 milyon 200 bin lira tutarında idari para cezası uygulanmıştı. Sabah gazetesinin haberine göre Karara itiraz eden Amazon yetkililerinin İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurmasının ardından kişisel verilerin paylaşıldığı ortaya çıktı. Sulh Ceza Hâkimliği'nce ele alınan dosya incelenmek üzere bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, KVKK'nın teknik anlamda tespitlerinde bir kabahat veya hatanın bulunmadığı ve idari para cezasının ölçülü ve adil olduğu şeklinde bir rapor sundu. Mahkeme rapor sonrası Amazon'un KVKK tarafından Amazon'a kesilen 1 milyon 200 bin liralık cezanın iptaline ilişkin taleplerini reddetti.

