Amatör Ligler başlayacak mı? Binlerce futbolcu mağdur

Ülkemizde ve tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan biri de futbol ligleri oldu. Bir dönem ara verilen Süper Lig, salgının seyrinin azalmasıyla tekrar başlatıldı ancak Amatör Liglerin durumu hala belirsiz.

Amatör Liglerde mücadele eden ve evine ekmek götürme mücadelesi veren on binlerce futbolcu ve teknik adam TFF'den gelecek güzel haberleri bekliyor.

Konunun mağdurlarından olan Ankara Çubukspor'un tecrübeli oyuncusu Barış Altıntaş, Amatör camiasının durumuna ilişkin milligazete.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu;

Amatör Ligler neden başlatılmıyor?



Amatör Futbolcuların TFF'den beklentisi nedir?



Federasyon Ligleri oynatacak mı?



Öte yandan Amatör Liglerin diğer sorunlarına da değinen Barış Altıntaş, "Alt Liglere bir bütçe ayrılması gerekiyor. Amatör Liglerde sözleşme yok. Noter huzurunda sözleşme getirilmeli. Aynı zamanda Amatör futbolcularda sigorta yok. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayında virüsten dolayı ligler ertelenmişti. TFF'deki amatörden yetkili kişilerin sekiz aydır hiç bir plan program yapmadıkları ve mantıklı bir icraatları olmadığı için bu ligleri başlatmadılar. Aynı zamanda başlatma gereği de duymadılar. Çünkü Amatör liglerin maddi olarak çokta bir getirisi yok. Sadece bu liglerden ekmek yiyen binlerce futbolcu ve antrenör var. Ama bunlarda başımızdakiler için çokta önemli değil ki bu ligi başlatmadılar. Sekiz, dokuz aydır binlerce aile mağdur bir şekilde bekliyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Kısaca hayırlı bir haber bekliyoruz.

Yıllardan beri maalesef alt liglere hiç bir yatırımları yok. Alt ligleri görmezden geliyorlar. TFF için her şey profesyonel liglerden ibaret. Alt ligler, Türk futbolunun temelidir. En kısa zamanda yetkililerin Amatör Liglere sahip çıkması gerekiyor. Alt liglere yeterince önem verilmediği sürece yeni oyuncular çıkmaz.

Daha önce yetkililer 13 Aralık'ı işaret ettiler. On binlerce sporcu gelecek olumlu haberleri dört gözle bekliyoruz.