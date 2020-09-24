“Amacımız ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmak”

Kozan genelinde devam eden park yapım çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Saadet Partili Kozan Belediyesi, Çanaklı Mahallesi Şeyh Edebali Sokak’taki atıl durumda olan parkı sil baştan yenileme çalışmalarına başladı.

Saadet partili Kozan Belediyesi, ilçe genelinde devam eden park yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gazi Mahallesi’nde yenilenen park çalışması, Türkeli’de devam eden parkı inşaatının ve Karacaoğlan Mahallesi’nde semt sahası çalışmasının ardından Çanaklı Mahallesi’ne yeni park yapımına başlandı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatıyla Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çanaklı Mahallesi Şeyh Edebali Sokak’taki atıl durumda olan parkı sil baştan yenileme çalışmalarına başladı. İlçedeki park ve sosyal yaşam alanlarının

Sayısını her geçen gün artırdıklarını kaydeden Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “İlçemizdeki yaşam kalitesini daha da artırmak ve yavrularımızın güven içerisinde oyun oynamalarını sağlamak için başlattığımız park yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. Amacımız ilçe merkezimizde olduğu gibi kenar mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın da nefes alacağı ve dinlenebileceği sosyal alanlar oluşturmak. Bu amaçla atıl durumda ve bakımsız park alanlarımızı genişleterek yenilemenin yanı sıra yeni parklar yapmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullandı.

