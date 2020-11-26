Alzheimer nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Geri döndürülemeyen bir nörolojik hastalık olan alzheimer sinsi başlangıçlı olan ve yavaş ilerleyen bir rahatsızlıktır.

Hafıza kaybı bu hastalığın en önemli faktörüdür. İsim, adres bilgisi, tarih başta olmak üzere kişisel bilgiler ev adresi ve telefon numarasını hatırlayamama hastalığın belirtisidir.

Tüm bunların yanı sıra kişi mantıklı düşünme, iletişim kurabilme yetenekleri kaybeder. Yakınlarını tanıyamaz günlük ilişki ve işleri karmaşık boyutlara ulaşmaktadır.

Öyle ki hasta basit günlük aktiviteleri bile yapmakta zorlanır.

Yakın geçmişi hatırlayamayan hastalar eski olayları ve anıları daha iyi hatırlar.



Alzheimer yaşın ilerlemesiyle birlikte görülme sıklığı da artar. Bu hastalığa yakalanan kişilerin %5’i, 40-50 yaş civarındadır.

Yalnızca hastanın kendisini değil yakınlarını da psikolojik ve sosyal anlamda da etkileyen bir hastalıktır.

Bu nedenle Alzheimer hastalarıyla iyi iletişim kurabilmek çok önemlidir.

Hasta yakınları da bu hastalıkla mücadelede ruh ve beden sağlığına önem vermesi gerekmektedir.



*Kişinin yaşı ilerledikçe Alzheimer hastalığına yakalanma riski daha da artar.

* Down sendromlu hastalarda Alzheimer hastalığına yakalanma riski çok yüksektir.

* Uyku düzeni bozuk kişilerde Alzheimer hastalığı riski kendini daha çok hissettirir.

*Tedavi edilmemiş depresyon

* Kafa travması

* Sigara kullanımı ya da sigara dumanına maruz kalmak

* Obezite

* Egzersiz eksikliği,

* Yüksek tansiyon

* Yüksek kolesterol,

* Şeker ve kalp hastalığı da risk faktörlerin başında gelmektedir.



Alzheimer hastalığı belirtileri arasında

* Hafıza kaybı* Muhakeme güçlüğü* Eşya ve cisimleri tuhaf yerlere koymak (Telefonu buzdolabının içine koymak gibi…)* Bilinç eksikliği* Gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon* Olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması* Tekrar edilen anlamsız sorular* Sürekli kaybolmak, çevreyi tanıyamamak* Uykusuzluk* Konuşma zorluğu * Halüsinasyon ve sanrılar

Alzheimer hastaları yürümek, oturmak, banyo yapmak yemek yemek dahil olmak üzere birçok fiziksel yeteneğini kaybeder.İdrar ve dışkılama kontrolünü kaybeder ve enfeksiyonlara, özellikle de zatürreye yakalanma olasılığı daha yüksektir.



Alzheimer teşhis edildikten sonra hemen tedavi süreci başlamalıdır.

Bu süreç hastanın yaşına ve Alzheimer’ın düzeyine göre değişebilir.

Alzheimer uygulanan tedavilerle durduramasa da süreç yavaşlatabilir.

Etrafa hatıraları nesneler ve notlar bırakmak tedavi yöntemlerindendir.

Bilişsel stimülasyon terapisi gibi psikolojik tedavi yöntemleri de hastaya göre değişebilen tedavilerdendir

