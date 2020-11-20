Altun'dan adalet açıklaması!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gündemdeki adalet reformu tartışmaları hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yaptığı açıklamada adalet arayışından vazgeçilmediğini vurgulayan Altun, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür. Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam..."



Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan.Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür.Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam...

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 19, 2020



Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan.Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür.Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 19, 2020

