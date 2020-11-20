Altun'dan adalet açıklaması! "Ne arayıştan ne de iddialarımızdan..."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gündemdeki adalet tartışmaları hakkında dikkat çeken açıklama yaptı.
GÜNDEM 20.11.2020, 03:23
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gündemdeki adalet reformu tartışmaları hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Yaptığı açıklamada adalet arayışından vazgeçilmediğini vurgulayan Altun, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür. Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam..."
Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan.Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür.Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam...
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 19, 2020
Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan.Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür.Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 19, 2020
Yaptığı açıklamada adalet arayışından vazgeçilmediğini vurgulayan Altun, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür. Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam..."
Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan.Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür.Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam...
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 19, 2020
Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan.Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür.Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur.Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 19, 2020
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