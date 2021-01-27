Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Altınbaş Üniversitesi alınacak öğretim üyesi ilanı Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlandı.

İlanda şu ifadelere yer verildi.

Altınbaş Üniversitesi tarafından 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na posta yoluyla yapılacaktır.



