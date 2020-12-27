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Altın uzmanı İslam Memiş altın mı, ev mi alınır sorusunu yanıtladı

Gram altın bu hafta yatırımcısını ne üzdü ne de güldürdü. Yatay seyreden altın fiyatları kısa vadede hangi seviyeye geleceği ise belirsizliğini koruyor. Altın uzmanı İslam Memiş'ten altın tavsiyesi...

GÜNDEM 27.12.2020, 13:13
Altın uzmanı İslam Memiş altın mı, ev mi alınır sorusunu yanıtladı
Gram altın bu hafta yatay bir bant aralığı izledi. 21-25 aralık tarihleri arasında 462 lira - 457 lira bandında seyreden altın fiyatlarındaki durağanlığın en büyük nedeni Merkez Bankası'nın faizleri 200 baz puan artırarak yüzde 17 seviyesine çıkarması oldu. Yabancı yatırımcının yılbaşı tatilinde olması piyasalardaki hareketliliği zayıflatırken uzmanlar altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini iddia ediyor. Altın uzmanı İslam Memiş altın ilgili önerilerde bulundu.
Altının ons fiyatının dolar kurunda yaşanan düşüşe rağmen 1879 dolar bandında yer alması altındaki düşüşü sınırlı tuttu. Altın ve Gümüş fiyatlarıyla ilgili analizlerde bulunan İslam Memiş bir arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabında anlattı. Memiş, "Arkadaşım aradı “ 2.500 lira kira veriyorum, 500 gr altınım var, kredi kullanıp ev mi alayım yoksa kira da oturmaya devam mı edeyim ?” dedi. 12 ayda 30 bin lira kira verdin. 12 ayda 500 gr altının 84.500 lira kazandırdı. 54.500 lira kar var. Krediye ödeyeceğin faiz ile gramın. getirisini iyi hesaplaman gerek. Geçen yıl alacağın dair kaç gramdı, bu yıl kaç gram ? Önümüzdeki yıl kaç grama alırsın ? Önce bunların hesabını yapman gerek. “ O zaman senin mantığına göre hiç ev alamam “ dedi. Ben de “ Yoo gayet güzel alırsın, hatta dilediğinin en iyisini, yeter ki tüm birikimlerini altın ve gümüş olarak biriktir. Ancak hiç al-sat yapmadan, hedefinden şaşmadan. 3-4 yıl geç alırsın ancak hem peşin hem de sıfır daire almış olursun. Şunun hesabını yap, kaç yıl önce evlendin, 15 yıl önce, sürekli altın olarak biriktirdiğini düşün.15 yıl önce 80 bin lira (55 bin dolar ) olan daire bugün 650 bin lira. TL bazında 570 bin lira artmış. Dolar bazında 233 bin lira artmış. Altın bazında 15 yıl önce 3.636 gram altın ödemişsin. Bugün 1.672.000 TL yapar. 1.022.000 TL zarar ettirmiş” dedim. “Sonuç” dedi. “ Sen her şeyi en iyi bilen ve görensin, ben olsam gelenekçi olur ve hedefimden şaşmam. Ben bu yaşıma kadar kredi kartı bile kullanmadım. Borçlu olmayı sevmem. Olursa alırım, yoksa olması için daha çok çalışır peşin alırım “ dedim. Çevrene söyle herkes şöyle yaşasın “ Kaç grama aldım, kaç grama sattım “ gram hesabı yapan iyi yapar." İfadelerini kullandı.
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