Altın nereye gidiyor? Dolardaki yükseliş devam edecek mi?

Ekonomist Cüneyt Akman Youtube üzerinden yayın yapan EkonomiTube TV kanalında Sami Altınkaya’nın doların iniş çıkışıaltın piyasasının yükselişi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Vatandaş tasarruflarını dolarak endeksli tutmak istiyor diyen Akman TL'nin dolar karşısında eridiğine dikkat çekti.

Devletin yüzde 6'dan 10 yıllık dolarla borçlandığını ifade eden Akman asıl faiz lobisinin bu olduğunu söyledi.

Ekonomik verilerde şeffaf olunmadığına ve doğru bilgi paylaşılmadığını ima eden Akman, enflasyonda gidişatın beklenenden daha kötü olduğuna işaret etti.

Yüksek enflasyon ve belirsizlik ortamı yüzünden dolarizasyonun yükseldiğini ve bunun da en sırada halka kadar indiğini vurgulayan Akman döviz tevdiat hesaplarının yüzde 50-56'lara kadar çıktığını savunarak yüksek dolarizasyonun krize neden olacağını, enflasyonu aşağıya çekmek için TL üzerinden uygulanan para politikasının etkisiz bir strateji olacağını belirtti.

Vatandaşın enflasyonun beklentisinin düşeceğine dair inancının zayıf olduğunu ifade eden Akman ekonomide şeffaflığın olmaması halinde gökten helikopterle para dökseniz yine de krizin çözülemeyeceğini ifade etti.

Tarih içerisindeki Türkiye'deki ekonomik krizlere dikkat çeken Akman, krizin kader olmadığını söyledi.

Doların son günlerdeki inişini siyasetteki yapıcı söylemler ile alakalı olduğuna dikkat çeken Akman Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi MHP'nin de Çakıcıya destek vermesini bu minvalde değerlendirdi.

Siyasetteki bu tür söylemlerin ekonomik krizi derinleştirdiği ima eden Akman iktidar bloğunun içinde iç problemlerin olduğunu da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendimizi başka yerde değil Avrupa'da görüyoruz" sözlerine atıfta bulan Akman Avrupa Türkiye ilişkilerinin küresel seviyede olmadığına vurgu yaptı.

Akman ayrıca "Tırmanan bu iç ve dış gerilimin doları etkilediğini" savunarak düzgün ve şeffaf açıklamaların devletin kasasına para olarak girdi yaptığını söyledi.

Hükümet tarafından sembolik de olsa alınmış iyi niyetli alınmış kararların, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini yükselme gayretinin doları düşüreceğini iddia eden Akman reform söylemiyle inen döviz kurunun eylemle doğru orantılı olmadığı için tekrar çıkış yapmasına dikkat çekti.

Akman'ın sözlerinden satır başları...

* Dövizin arka kapı satışları daha doğrusu doları tutmak için eldeki dövizleri götürüp arka kapıdan satış yapmak, aradaki açığı kiralık dövizlerle yani swaplarla kapatmaya çalışmak çok büyük bir hata.

* Ana akım medya bu satışları duyurmuyor. Duyuranlar ise yargılanıyor.

* Cüneyt Akman; Altın bir spekülasyon malzemesidir. Ne zamanki altın merkez bankaları şiddetli alımlara geçiyor altın o zaman yükseliyor. Altının yükselişi şiddetli kriz beklentileriyle de ilişkili.

* Altın kısa vade de düşecektir. Fakat altının yükselişi asla tamamen durmaz. Dünyada kağıt para sistemi sürekli değer kaybediyor. Altın eskisi kadar değilse de yarı yarıya para kullanılan bir para olduğu için değer kazanıyor.

* Dünyada rezerv para savaşı olduğu için her merkez bankası bir miktarını altına koyuyor bu da altının yükselmesine neden oluyor. Bu yükseli daha da sürecek.

