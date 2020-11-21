Altın mı, dolar mı alınır? En mantıklı yatırım hangisi

Piyasalar geçtiğimiz haftayı yoğun bir tempoda tamamladı dolar ve altında yaşanan düşüş Merkez Bankası'nın aldığı 475 puanlık yüksek faiz kararıyla son ayların en dip seviyesine ulaştı. 900 lira seviyesine çıkan çeyrek altının 750 lira seviyesine geldiği görüldü. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarda altın ve dolar kurunun düşmesini fırsat bilerek kuyumcu ve dövizcilere koştu.



Haftanın kapanış gününde dolar kuru ve altın fiyatları 20 Kasım saat 24:00 itibariyle netleşmiş oldu. Altın fiyatları haftayı 459 liradan kapatırken, dolar kuru ise 7 lira 63 kuruş seviyesinde tamamladı. Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararından sonra 7 lira 52 kuruşa inen dolar kuru böylece 11 kuruş artmış oldu. Altın fiyatları ise gram başına lira yükseldi. Diğer değerli maden gümüş ise haftayı 5 lira 94 kuruş seviyesinde tamamladı. Yatırımcılar devletin dolarla borçlandığını öne sürerek dolardaki düşüşün sürebileceğini, hükümetin dolara müdahalesinin devam edebileceğini öngörüyor. Altın uzmanları, Altın fiyatlarının gelecek dönemde yükselmesini beklediklerini iddia etti. Altının ons fiyatında yükseliş bekleyen piyasa uzmanları Aralık ayını işaret ederek ciddi bir yükseliş yaşanabileceğini açıkladı. Öte yandan geçtiğimiz hafta altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte fiziki altın satışlarında adeta patlama yaşandı.

