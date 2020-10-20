Altın fiyatlarında şok düşüş! Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

20 Ekim 2020 altın fiyatları günü kaç liradan kapadı? Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gram altın düşüş yaşadı ve günü 481 TL'den kapadı. Aynı şekilde çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüş yaşandı. Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorusunun detayı haberimizde... 20 Ekim altın fiyatları: Gram altın fiyatları 482 lira işlem gördü. altının ons fiyatı ise 1901 dolardan işlem gördü.



Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde gram altın fiyatları, 484 liradan işlem gördü. Yeni güne (20 Ekim) 482 lira seviyesinden başladı.

Gram altın, gün içerisinde en düşük 480.11 liradan işlem gördü. En yüksek ise 483.83 lira oldu.

Çeyrek altın fiyatı 792 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 257 liradan satış yapıldı.

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1904 dolar seviyesini gördü. Yüzde 0.13 oranında düşüşle 1901 dolardan işlem gördü.

Ata altın fiyatı ne kadar oldu?

Alış: 3.206,20Satış: 3.225,40

Cumhuriyet Altın fiyatı ne kadar oldu? Alış: 3.194,00Satış: 3.242,00

Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Alış: 482,28Satış: 482,37

Yarım altın fiyatı ne kadar oldu?Alış: 1.565,00Satış: 1.578,10

Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Alış: 782,50Satış: 789,10

Tam altın fiyatı ne kadar oldu?Alış: 3.084,84Satış: 3.144,52

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? Alış: 435,97Satış: 452,83

