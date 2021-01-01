Altın fiyatları yüzde 50'den fazla kazandırdı! Karaborsaya bile düştü

Altın yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görürlüken 2020 senesinin en başarılı yatırım araçları arasında kendisine yer buldu. 2020 yılına 290 lira seviyesinden başlayan gram altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Dolar ve ons altın fiyatının yükselişi ile birlikte gram altın 2020 yılında yatırımcısına yüzde 55,95 oranında kazandırdı.

Gram altın fiyatı 2020'nin yaz ayında rekor seviyelere ulaşarak 540,64 TL ile yılın en yüksek seviyesini kaydetti.



Altın 2020 yılının yaz aylarında pandemi nedeniyle düğün sezonunun ertelenmesiyle birlikte karaborsaya düştü ve 550 - 600 lira arasında satıldı.

Yılın son günlerini düşüş içerisinde tamamlayan altın fiyatları 2020'yi 452 lira seviyesinden tamamladı. Uzmanlar 2021 yılı için yaptığı tahminlerinde altın fiyatlarının dolar kurunda yaşanacak geri çekilmeye bağlı olarak dalgalı bir görünüm izleyebileceğini düşünüyor.

