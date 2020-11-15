Altın fiyatları yükselecek mi? Dudak uçuklatacak ons altın tahmini

Altın fiyatları son günlerde koronavirüs aşı haberlerinin etkisi ve dolar kurunun TL karşısında sert düşüşüyle birlikte büyük bir düşüş yaşadı. Uzmanlar bu düşüşlerin kısa vadeli olduğunu altın fiyatlarının tekrar eski günlerine geri döneceğini belirtiyor. Kanadalı işadamı Rob McEwen ise uzun vadede yükseliş bekleyen uzmanların da üstünde yeni bir tahminde bulunarak ons altın fiyatının 5.000 dolar seviyesine çıkacağını söyledi.



Dünyanın en büyük ikinci altın madenciliği şirketi olan Newmont Goldcorp Corporation’un kurucusu Kanadalı işadamı Rob McEwen, Youtube üzerinden bir kanala verdiği verdiği röportajda dudak uçuklatacak bir fiyat tahmininde bulundu. Newmont Goldcorp Corporation’un kurucusu McEwen'e göre ons altın fiyatı çok yakın bir zamanda 5.000 dolar seviyesine ulaşacak.

"Uzun bir süredir altın fiyatlarının yükseleceğini düşünenlerden biriyim. Bence fiyatlar çok daha fazla yükselecek." açıklamasında bulunan Kanadalı işadamı McEwen, şöyle konuştu:



Teknik değerlendirmeler ve uzun vadeli beklentilerin yanı sıra altın fiyatlarını en çok etkileyen konularına başında koronavirüs salgının seyri geliyor. Bu hafta koronavirüs salgınında yaşanan aşı gelişmesi ile bir anda ons altın fiyatı düşüş göstermiş ve iç piyasalarda gram altın ile çeyrek altın fiyatı sert düşmüştü. Fakat birçok uzman, koronavirüs aşısı için uzun bir süreçte kullanıma gireceği konusunda yatırımcılara uyarılarda bulunurken zira aşı kullanıma girene kadar salgının ikinci dalgasının şiddetlenmesi ve karantina uygulamalarının sıkılaşması altın fiyatlarının yükselişini destekleyebileceğini ifade ediyorlar.

Koronavirüs salgınında Avrupa’da Fransa ve İngiltere’den sonra ABD’de de benzer karantina uygulamaları tekrar konuşulmaya başlandı. Amerika'da seçimi kazanan Biden'ın ardından basına düşen bazı haberler, yeni yönetimin Trump yönetiminden farklı olarak işleri sıkı tutabileceği yönündeydi. Şayet Biden yönetimi aşı piyasaya sürülene kadar sıkı önlemler alırsa, küresel ekonomi ve ons altın bu durumdan etkilenebilir.



Altın fiyatları ne kadar? ve 15 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ile ilgili vatandaşlar internette araştırıyor. Bugün Kapalıçarşı ve Borsa İstanbul'un kapalı olmasından ötürü altın fiyatlarında makas dediğimiz aralık ile satış gerçekleştiriyor. Bazı AVM'lerde bulunan döviz ve kuyumcu bürolarında ise gram altın ve çeyrek altın fiyatları haftanın kapanış fiyatından alınıp satılıyor.



İşte 15 Kasım 2020 altın fiyatları:



"2000 yılında yaşanan büyük yükselişi düşünüyorum veya 2011 yılındaki yükselişi. Bence bu yıl da benzer bir şekilde 2.000 dolar seviyesi aşılacak, aşılmak zorunda. Ons altın için 5.000 dolarlık seviyenin de çok uzak olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte insanların altına yöneleceklerini ve altının büyük bir dikkat çekeceğini söyleyebilirim. Bu durum altın fiyatlarını yükseltecek. Google aramalarında bile altının hızlı bir şekilde arttığını görebiliriz."

