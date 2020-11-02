Altın fiyatları yükselecek! ABD'li yönetici: Ons altın 2.500 dolara çıkacak

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından gram altın 507 lira seviyesinden işlem görüyor. Piyasalar ABD seçimlerine odaklanırken ABD’li ünlü yöneticilerden Michael Howell, ons altın fiyaatının seçimlerden sonra 2.500 dolara çıkacağını söyledi.



CrossBorder Capital’in Genel Müdürü Michael Howell, Kitco News'e verdiği röportajında hükûmetlerin para politikalarını ve bunların emtia fiyatlarına olası etkilerini değerlendirdi. Howell, merkez bankalarının agresif mali teşvik politikalarını sürdüreceğini ve bunun da ons altın fiyatını etkileceğini belirtti. Ons altının yükseleceğini ifade eden tecrübeli yönetici altın fiyatları ile ilgili şunları kaydetti:



"Altına karşı parasal büyümeyle ilgili uzun vadeli araştırmalar yaparsanız, çok fazla birebir ilişki olduğunu göreceksiniz." açıklamasında bulunan ABD'li yönetici sözlerine şöyle devam etti:



Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın fiyatı 507 lira seviyesinden işlem görüyor.

İşte güncel altın fiyatları:



"Dünyanın dört bir yanındaki hükûmetler ve merkez bankaları, agresif teşvik politikaları izlemeye devam ederken, altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesi sadece bir zaman meselesi. Yakın zamanda FED’in bilançosu 7 trilyon doların üstünde rekor bir seviyeye yükseldi. Bu durum da nihayetinde ons altın fiyatını yükseltir."

"Para arzı veya likitide arzı genişledikçe, altın fiyatı da yükselme eğilimine girecek. FED’in para arzı politikası piyasadaki dolar miktarını bu yıl yaklaşık yüzde 30 artırdı. Arzdaki mevcut büyüme hızında altının gerçeğe uygun değeri de 2.500 dolara yakındır. Başka bir deyişle altın, likitide artışına karşı oldukça ucuz görünüyor."

