Altın fiyatları yeni zirve yapacak! İşte gram ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları ile ilgili Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Kayseri değerli maden, döviz ve mücevherat sektör kurulu başkanı Talha Büyükyıldız, altının yerinde kalmayacağı belirtilerek yeni bir zirve yapacağını belirtti.

Gram altın fiyatının son bir ayda 15 lira kazandırdığını üç ayda ise yatırımcısına 70 lira kazandırdığını ifade eden Büyükyıldız, "3 yılda ise 3 kat değerli hale geldi. Altın fiyatlarından bahsediyorsak kısa vadeli olarak düşünmemek gerekir. Günlük planlama yapıyorsanız altından uzak durun ancak geleceğe yönelik bir planlama için altın en güvenli birimdir." şeklinde konuştu.

"Bugünlerde altının zirve yapmaya başladığı görülüyor." açıklamasında bulunan Büyükyıldız şunları kaydetti:

Gram altın fiyatının dolar kurundaki yöne bağlı bir seyir izlediğini belirten ASKON Kayseri değerli maden, döviz ve mücevherat sektör kurulu başkanı Büyükyıldız, "Altının ons fiyatındaki artış altın yatırımcıları için yeni fırsatlar oluşturacak. Piyasalar 2020 yılını, oldukça gerilimli ve oynak bir seyirde geçirdi. Olağanüstü fiyat hareketlerinin ve hacimlerin yaşandığı sıcak bir dönem yaşandı. Ticaret savaşlarının olumsuz etkileri ve dolar/TL'deki yükselişlerin devam etmesi altın fiyatlarında yükselişlere neden olabilir." dedi.

Altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı bugün 498,50 liradan alınırken 498,70 liraya satıldı.

Çeyrek altın fiyatı 808,00 lira olurken Cumhuriyet altın fiyatı da 3.306,00 liradan satıldı.

"Bu yatırımcılar için hemen dövize çevirmek anlamına gelmemeli. Altının ilerleyen dönemde zirve yapacağı dönemleri göreceğiz. Bunu çok kısa zaman dilimi için söylemek doğru olmaz ancak geleceği planlamak açısından bu öngörü piyasalara hâkim. Her yıl kendi rekorunu birkaç defa kırarak ilerliyor. Yatırımcılar için bu noktada sabır çok önemli"

