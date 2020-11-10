Altın fiyatları tepetaklak oldu! İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Piyasalar yeni haftaya Berat Albayrak’ın istifası ve TCMB’nin para politikalarını değiştirebileceği sinyalleriyle başladı. Ekonomide yaşanan bu hareketler sonrası dolar kuru, TL karşısında sert düşüş yaşarken altın fiyatları da geriledi. ABD’li ilaç şirketlerinden Pfizer'in Covid-19 aşı çalışmasıyla ilgili gelen haber ise altın fiyatları tepetaklak oldu.

Koronavirüs salgını için ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ortak geliştirdiği aşı çalışmalarından gelen haber gündeme bomba gibi düştü. ABD’li ilaç şirketi Pfizer tarafından yapılan açıklamada, deneme aşamasında olan koronavirüs aşısının klinik denemelerinin son aşamasında başarılı olunduğu açıkladı. Pfizer ayrıca aşının ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandıktan sonra piyasaya sürüleceği ifade edildi.

Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili gelen bu haberin ardından altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Altının gram fiyatı,dün yüzde 8'e yakın bir değer kaybı yaşamış oldu.

ABD'den gelen aşı haberi sonrası altın fiyatları tepetaklak olurken piyasalarda borsa endeskleri bir anda fırladı. Gram altın ve ons altın tarafında yaşanan bu düşüşün vatandaşlar tarafından ne kadar süreceği merak edilen bir konu.

Birçok uzman, Covid-19 aşı çalışması ile ilgili olumlu haberler gelmeye devam ettikçe ons altının düşüş seyrinin süreceğini ifade ediyor. Zira ekonomilerde yaşanan düzelmeler, insanların korkularını önleyeceğini ve güvenli liman olarak gördükleri varlıklardan yavaş yavaş uzaklaşacağı anlamına gelebilir. Ancak bazı uzmanlar ise yaşanan bu gelişmelerine Covid-19 aşı çalışmasıyla ile ilgili olmadığını, gram altın ve ons altının bir boğa sezonunun başında olduğunu ve yükselmeye devam edeceğini ifade ediyor.

Öte yandan ABD'de yaşanan başkanlık seçiminin ardından piyasaların beklediği teşvik paketi beklentileri de giderek arttı. Şu an için ABD'de resmi açıklamalar ve görev teslimi süreci başlarken yaşanan seçim sonrası senatonun Cumhuriyetçilerde kalması paketle ilgili soru işaretlerini de büyütüyor. Buna rağmen, teşvik paketinin büyüklüğünden bağımsız şekilde ocak ayına doğru paketle ilgili belirsizliklerin biteceği tahmin ediliyor. Teşvik paketinin geçmesiyle birlikte gram altın ve ons altın tarafında tekrar yükseliş yaşanabilir.

Yurt içi piyasalarda ise dolar kurunun TL karşısındaki düşüş ile birlikte bir rahatlama sürecinin başladığı görülürken zira bir çok analist, süreç ne olursa olsun küresel ekonomik krizin derinleşeceğini ve gram altın ile ons altın fiyatlarında büyük artış yaşanacağını düşünüyor.

Altın fiyatları ve ons altın dün sert bir şekilde düşerken bugün altının enflasyona karşı koruyucu olarak cazibesini güçlendirmesiyle yükseldi. Ons altın fiyatı bugün yüzde 1 artışla 1.880,41 dolara yükseldi.

Ons altında yaşanan artışın ardından gram altın fiyatı sabah saatlerinde tekrar 500 liranın üstüne çıktı. Çeyrek altın da günü dün 792 liradan kapatırken bugün 823 liraya yükseldi.

İşte 10 Kasım altın fiyatları şöyle:

Gram altın bugün 502,50 liradan alınırken 503,9370 liraya satılarak işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı 823,00 liradan satılarak işlem görürken Cumhuriyet altını ise 3.253.60 liraya satılıyor.

