Altın fiyatları rekorları tekrar kıracak!

Altın fiyatları geçtiğimiz aylarda gördüğü rekor seviyelerin ardından düzeltme hareketine girdi ve belirsizlik havasının etkisiyle düşmeye devam ediyor. Gram altın son haftalarda dolar kurunun TL karşısındaki düşüşlerinden ve ons altının aşı haberleri ile geri çekilmesiyle büyük yara alarak kritik seviyelerin altında bulunuyor. Birçok ünlü analist altın için beklentiklerini güncellerken Avusturalya ve Yeni Zelanda merkezli dev banka ANZ yetkilileri, ons altın için 0-3 aylık tahminlerini 1.900 dolar olarak güncellerken, 2021 tahminlerini de 2.100 dolar olarak koruduklarını belirtti. Bir başka dev banka CIBC'nin 2021 yılı için ons altın fiyat tahmini ise 2.300 dolar seviyesinde bulunuyor.



Altın fiyatları ile ilgili olarak Avusturalya ve Yeni Zelanda merkezli dev banka ANZ yetkililerinin son paylaştığı notta, 2021 yılı için beklentileri de yer aldı. Uluslararası bankanın uzmanları, ekonomik koşullara karşı alınacak tedbirler ve ekonomik verilerin risk iştahını artırmasının altın fiyatlarına olumlu yansıyacağını düşünüyor. ANZ'ın beklentisine göre altın fiyatları geçtiğimiz aylarda kırdığı rekorları tekrar kıracağı kaydedildi.

"Altın değerleme modelimiz, altın fiyatları için önümüzdeki sene 2.100 dolar seviyelerini öngörüyor." diye paylaşılan Avusturalya ve Yeni Zelanda merkezli dev banka ANZ'ın beklenti raporunda altın fiyatları için şunlar kaydedildi:



Bir başka dev banka CIBC'nin 2021 yılı için paylaştı beklenti raporunda altın fiyatları için Covid-19 salgınının dünya üzerindeki ekonomik hasarları üzerinde durularak daha da yükseleceğini kaydetti. Banka uzmanları, altın fiyatları için destekleyici ortamın şu an gizlendiğini fakat yıkıcı etkiler görüldükçe yükselişlerin de beraberinde geleceğini ifade etti. Bankanın 2021 yılı için ons altın fiyat tahmini ise 2.300 dolar seviyesinde bulunuyor.



Covid-19, yalnızca 2020 yılı başındaki altın fiyatları yükseliş beklentimizi artırmamızı sağladığını açıklayan CIBC'nin raporunda şunlar kaydedildi:



Kanadalı bankanın 2021 yılı sonrası ons altın fiyatları tahmini ise sırayla 2022 yılında 2.200, 2023 yılında 2.100 ve 2024 yılında 2.000 dolar şeklinde devam ediyor.



Altın fiyatları iç piyasada sabah saatlerinde düşüşle başladı. Gram altın 446 liradan, çeyrek altın 739 liradan, Cumhuriyet altını da 3,040 liradan işlem görüyor.

"Bu senaryonun içinde, ABD enflasyon oranının yüzde 1,7’ye yükselmesi, dolar endeksinin 90 seviyesine düşmesi ve 30 yıllık devlet tahvil getirilerinin yüzde 1,6 civarında sabit kalması gibi şartlar da bulunuyor. 0-3 aylık hedefimiz 1.900 dolara düştü. Bununla birlikte 12 aylık hedefimiz olan 2.100 dolar seviyesini halen koruyoruz."

"Küresel salgın dünyayı ekonomik olarak tersine çevirdi ve hükûmetler bu kötü gidişe engel olmak için sırayla teşvik paketlerini devreye soktu. Kurumsal ve kişisel iflaslar ise ardı ardına geldi. Bizim görüşümüz ise ikinci dalganın ortasında olduğumuz ve dünya ekonomilerinde 15-18 aylık küresel bir yavaşlama olacağı yönünde. Bu durum da altın gibi güvenli liman görülen varlıkları destekleyecektir."

