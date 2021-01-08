Altın fiyatları neden düştü? Ünlü isim düşüşün nedenini açıkladı

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlarken hafta sonunda bir anda düşüşe geçti. Ons altın 1900 dolar ile güne başlarken bugün 1877,74 dolara kadar geriledi.



Gram altın fiyatı dün günü 452,20 liradan kapatırken güne de 452 lria seviyesinde başlamıştı. Gram altın haftanın son işlem gününü 450 liranın altına gerileyerek 444 liraya kadar düştü.



Çeyrek altın fiyatıda 13 lira birden değer kaybeti. 7 Ocak Perşembe günü 733,00 liradan gören çeyrek altın 8 Ocak Cuma günü 720 liraya geriledi.

Cumhuriyet altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2.946,00 liraya kadar düştü.



Altın fiyatları yatırımcısına bu hafta kaybettirirken düşüşün nedeni ile ilgili ise CNBC’nin ünlü isminden açıklama geldi.

Ünlü isim Jim Cramer, sosyal medya hesabından bir takipçisinin "Altın fiyatlarının yükselmiyor oluşuna şaşırdın mı?" sorusuna ABD'de yaşanan olayların altın fiyatını yükseltecek kadar karmaşık ve kaotik olmadığını belirterek şöyle cevap verdi:



"Hazine tahvillerine yönelik ciddi bir alım dalgası oluşmadı ama dolar endeksi nedeniyle geriledi"

