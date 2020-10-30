Altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları güne yükselişle başladı.

Dün ons altın fiyatında yaşanan düşeşe paralel olarak değer olarak kaybeden gram altın günü önceki akşama göre yüzde 0,1 değer kaybı ile 497,9 liradan tamamladı.



Gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başlayarak 500,2 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 822 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 3.358 liradan satılıyor.



Altın fiyatları ile ilgili uzmanlar, koronavirüs salgınında artan vaka sayılarının ons altın fiyatını desteklediğini ancak dolar endeksinin yükseliş eğilimini üst üste beşinci güne taşımasıyla yükselişin görece törpülendiğini söyledi.

Altının ons fiyatı ABD'deki seçim sonuçlarına odaklanırken uzmanlar, yaşanan düşüşün alım için son fırsat olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de ise kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

