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Altın fiyatları koronavirüs mutasyonu etkisi altında! Yükselişe geçti
Altın fiyatları koronavirüs mutasyonu haberleri ile birlikte haftaya sert yükselişle başladı. İşte 21 Aralık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
GÜNDEM 21.12.2020, 10:01
Altın fiyatları, İngiltere'den gelen " koronavirüs mustasyona uğradı" haberleri sonrası ve ABD’deki mali teşvik paketi anlaşması ile birlikte yeni haftaya sert yükselişle başladı.
Fransa ve Almanya'ya İtalya'da katılırken Brexit görüşmelerinin en hassas olduğu dönemde İngiltere’ye olan uçuşları durduruldu. Avrupa'da yaşanan bu gelişmelere bir ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi liderleri bir ekonomiyi desteklemek için planlanan paket üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ons tarafında altın 1.900 doları aştı. Altın fiyatları, yüzde 1,115 yükselerek ons başına 1.902,93 dolar seviyesine ulaştı.
21 Aralık 2020 günü çeyrek altın alış fiyatı 750,69 lira, satış fiyatı 769,43 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 468,86 lira, satış fiyatı 469,40 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altın fiyatı ise 3.136 liradan alınırken 3.168 liraya satılıyor.
Fransa ve Almanya'ya İtalya'da katılırken Brexit görüşmelerinin en hassas olduğu dönemde İngiltere’ye olan uçuşları durduruldu. Avrupa'da yaşanan bu gelişmelere bir ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi liderleri bir ekonomiyi desteklemek için planlanan paket üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ons tarafında altın 1.900 doları aştı. Altın fiyatları, yüzde 1,115 yükselerek ons başına 1.902,93 dolar seviyesine ulaştı.
21 Aralık 2020 günü çeyrek altın alış fiyatı 750,69 lira, satış fiyatı 769,43 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 468,86 lira, satış fiyatı 469,40 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altın fiyatı ise 3.136 liradan alınırken 3.168 liraya satılıyor.
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