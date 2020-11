Altın fiyatları için uzmanı uyardı: Sert düşüş mü geliyor?

Altın fiyatları dolar kurunun TL karşısındaki sert düşüşü sonrası rekor seviyelerin altına inmişti. Ons altın tarafından da aşı haberlerinin etkisiyle yaşanan geri çekilme devam etmişti. Küresel piyasalarda toparlanmalar sürerken, Covid-19 salgının ikinci dalgası da giderek büyüyor. Tüm bu belirsizlik havasında altın fiyatlarının hangi yöne gideceğini 25 yıllık tecrübeli piyasa uzmanı ABD'li Gary Wagner, verdiği röportajda cevapladı.



25 yıllık tecrübeli piyasa uzmanı Wagner, katıldığı bir YouTube kanalında altın fiyatlarının kısa vadeli görünümüyle ile ilgili olarak, teknik analizler çerçevesinde sert düşüşlerin muhtemel olduğunu söyledi.

"Yaz aylarındaki yükseliş sırasında, 50 aylık ortalamalara baktığımızda büyük bir çıkış gözlemliyorduk. Şu an ise teknik tablodaki göstergeler, bir düşüş eğrisine işaret ediyor." açıklamasında bulunan ABD'li uzman isim şöyle konuştu:



Piyasa uzmanı Gary Wagner, gram altın fiyatında dikkat çektiği düşüş hareketinin kısa vadeli olduğunu söylerken, uzun vadeli yükseliş beklentisinin değişmediğini vurguladı. Wagner, vatandaşlara pozisyonlarını korumalarını ve özellikle Biden yönetimi başa geçtiği an mali teşvik paketinin somutlaşmasını beklemelerini söyledi. ABD'de beklenen teşvik paketi çıkana kadar gram altın ve ons altın fiyatında yaşanacak düşüşler, paketin çıkmasıyla birlikte telafi edilebilir diyen Wagner şunları kaydetti:



Gram altın fiyatı ons altın ve dolar kurundaki düşüşlerden bir hayli etkilenerek son günlerde 70 TL civarında bir düşüş yaşad. Birçok piyasa uzmanı bu düşüşlerin önemli olmadığını ve uzun vadede hem ons altının hem de dolar kurunun yükseleceğini söylüyor. Yine de geçtiğimiz günlerde İngiliz HSBC bankası tarafından 2021 yılı altın fiyatları beklentilerinin çok yüksek olmaması, bazı yatırımcıları tedirgin etti.

ABD'de Biden yönetimi ile meclisten geçmesi beklenen Mali teşvik paketinin geçmesiyle birlikte tekrar yükseleceği düşünülen gram altın ve ons altının bu süre zarfına kadar yeni geri çekilmeler yaşaması bekleniyor. Uzmanlar, bu düşüşleri alım fırsatı görerek yatırımcılara maliyetlerini düşürmelerini veya yeni giriş yapmalarını söylüyor. Riskin ve belirsizliğin çok olduğu bu ortamda, gelişmelerin takip edilerek kararlar alınması çok daha sağlıklı olacaktır. Yıl sonuna kadar sürecin bu şekilde devam etmesi ise muhtemel görünüyor.

"Bu da potansiyel bir keskin düşüşü görebileceğimiz anlamına geliyor. Yani teknik göstergeler bize altın fiyatlarının zayıfladığını gösteriyor. 1.845 dolar -1.870 dolar seviyeleri destek seviyesi olarak görülüyor ve bu bölgelere doğru bir iniş var. Kısa vadeli ilerleyiş yavaşladı. Bunun sebebi de piyasaların geniş mali teşvik paketi beklentisiydi. Şu an için bu gerçekleşmedi ve buna karşı bir tepki hareketi görüyoruz."

"Yatırımcıların mali teşvik paketini beklemeleri gerektiğine inanıyorum. Paket muhtemelen bu sene gelmeyecek. Fakat bu mali teşvik paketi, senato ve temsilciler meclisinden geçtiği an, gram altın ve ons altın fiyatları büyük bir yükselişe tekrar başlayacak. Bu sene sonuna kadar gelmese bile, Biden yönetimi başa geçtiği an bu paketin geçtiğini göreceğiz. Yatırımcılar da bu haberin gelmesini beklemeliler."