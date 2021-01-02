Altın fiyatları için sürprize hazır olun! Altın 100 TL birden düştü

Altın fiyatları 2020 yılını 440 lira seviyesinden tamamladı. Yılın son 1 ayında sert düşüş gösteren gram altın fiyatı 100 TL birden yani 540 lira seviyesinden 440 liraya kadar düştü. Altında yaşanan düşüş sonrası 2021 yılının ilk günlerinde altın alacak ve elinde altını bulunan vatandaşlar altın fiyatlarının hangi yönde ileryeceği konusunda araştırmalar yapıyor. Altın fiyatları ile ilgili uzmanlar yeni sürprize hazır olun uyarısında bulunuyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili yaptığı yorumunda dolar kuru ile aşı haberlerinin etkili olduğunu ifade ettiler.

Memiş, altın fiyatları için bir internet sitesine verdiği röportajında "uluslararası piyasalarda altın düşmedi" ifadesini kullanarak şöyle konuştu:



Altında yaşanan düşüşün vatandaşlar tarafından alım fırsatı olduğunu belirten İslam Memiş, "Çünkü ABD Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası gibi gelişmiş ülkelerin Merkez Bankalarında genişlemeci politikaları hala devam ediyor. Yeni teşvik paketiyle alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Mutasyona uğramış virüs salgını dünya ekonomilerinde tekrar endişeye sebep oluyor. Bu nedenler tekrar ekonomik krizleri devam ettireceğinden dolayı yılın ilk çeyreğine kadar yine altın fiyatlarında yükseliş öngörüyorum." dedi.



Altın fiyatlarının Ocak ayından itibaren 2021 yılı içinde tekrar yükselişin devam edeceğini ifade Memiş, "O yüzden önümüzdeki yıl düğün yapacak ya da altın borcu olan vatandaşlar bu seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir. İç piyasalarda dolardaki düşüşler hızlı olduğu için bence çok iyi alım fırsatları sunduğunu düşünüyorum. 2021 yılında gram altın/TL fiyatı ve altının ons fiyatında yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum." dedi.



Koronavirüs salgını için piyasa çıkan aşı haberlerini altın fiyatlarının Kasım ayında fiyatladığını söyleyen Memiş, "Altının ons fiyatı 1965 dolar seviyesinden aşı iyimserliği ile birlikte Kasım ayında 1765 dolar seviyesine kadar geriledi. 1765 dolar seviyesinde bugün 1880 dolar seviyesini göz önünde bulundurduğumuz zaman aşı iyimserliğinin önceden satın alındığını ve şuan da daha çok virüs salgınındaki vaka sayılarındaki artışı fiyatlayan bir emtia olacak karşımızda. 2021 yılının son çeyreğinde yine aşı uygulanıyor olacak. Bu vaka sayılarındaki azalışta 2021 yılının birinci çeyreğinin sonunda ya da ikinci çeyreğinin başında altın fiyatlarında sert düşüşler göreceğiz. Ama 2021 yılının ilk çeyreğine kadar bence altın ve gümüş yatırımlarını elinde bulundurması gerekiyor yatırımcının." şeklinde konuştu.

"İçerde dolar düştü ve Dolar gerilediği için gram altın geriledi şuan 440 lira seviyesinde."

