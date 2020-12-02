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Altın fiyatları için Şant Manukyan'dan flaş sözler: "Daha önce de söyledim"

Altın fiyatları için ünlü piyasa uzmanı Şant Manukyan, "Daha önce de söyledim, altının 2011 vakası gibi olmayacağını düşünüyorum" diyerek altında gelişmelerin olumlu olduğunu belirtti.

GÜNDEM 02.12.2020, 09:14
Altın fiyatları için Şant Manukyan'dan flaş sözler:
Altın fiyatları, gelen aşı haberleri ile birlikte büyük bir düşüş yaşarken iç piyasalarda dolar kurunun TL karşısında değer kaybetmesi ile birlikte 440 lira seviyesine kadar düşmüş ve yatırımcıları korkutmuştu. Uzmanlar, düşüş yönlü hareketin her an sonlanabileceğini ve yeni rallilerin başlayabileceğini düşünüyor. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, altın fiyatlarıyla ilgili yaşanan son gelişmelerin olumlu olduğunu belirtti.

Ünlü piyasa uzmanı Şant Manukyan, İş Yatırım'ın YouTube kanalında yaptığı değerlendirmesinde altın fiyatları ile ilgili tahmini paylaştı. Manukyan, altında yaşanan fiyat hareketlerinin olumlu olduğunu fakat dip seviyelerin henüz gelmemiş olabileceğini söyledi.
"Daha önce de söyledim, altının 2011 vakası gibi olmayacağını düşünüyorum." açıklamasında bulunan piyasa uzmanı Şant Manukyan, "Açıkçası altının daha iyi bir performansı olacağını düşünüyorum." dedi.
Altın fiyatlarında dün yaşanan hareketlilikle beraber kırılmanın gerçek olduğunu söyleyebiliriz diye yorumda bulunan Manukyan şunları kaydetti:

Piyasa uzmanı Şant Manukyan'ın altın fiyatları için söylediği dip seviyelerin görülüp görülmediği henüz belirsizliği korurken birçok uzman gram altın ve ons altın değerlendirmelerinde bu seviyelere çok yakın bir bölgenin dip oluşturabileceğini ve sıçramanın oradan sonra başlayacağını ifade etmişti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'te önceki gün yaptığı yorumunda gram altının 3 gün içinde eski seviyelerine çıkabileceğini ifade etmişti.
Orta vadede rekor seviyelerin tekrar aşılacağını belirten Memiş, önümüzdeki senenin ortasına doğru yeni sert düşüşler beklediğini belirtmişti.İslam Memiş'in altın fiyatları ile ilgili yorumunu okumak için https://www.milligazete.com.tr/haber/5770602/islam-memis-uyardi-gram-altin-3-gunde-eski-seviyesine-gelebilir adresine tıklayabilirsiniz.
"Öncü olarak takip ettiğimiz altın endekslerindeki güçlü hareket, altının kendisinden daha kuvvetliydi. Dip yaptığımızı henüz söylemiyorum fakat güzel bir hareket. Dolayısıyla gümüşte de bir toparlanma olursa, altında yavaş yavaş toparlanmanın başlayacağını söylemek mümkün olur diye düşünüyorum."
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