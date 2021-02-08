Altın fiyatları için Şant Manukyan'dan bomba yorum: Yükseliş trendi...

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Şubat ayının ikinci haftasının başladığı ilk günde gram altın fiyatının hangi yöne hareket edeceği piyasalarda merak konusu. Geçtiğimiz haftayı kayıpla kapatan altın fiyatlarının bu hafta sakin bir grafik sergilemesi bekleniyor. Ünlü piyasa analistlerinden Şant Manukyan, gram altın fiyatında düşüşün sona erebileceğini belirterek gram altın ons fiyatının 1.850 dolar üzerinde bir hareket yakalaması halinde yükseliş trendini yeniden başlayabileceği yorumunda bulundu.

Şant Manukyan, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmelerde, hareketli günler geçiren altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. 1.850 dolar üzerinde bir hareket yakalaması halinde yükseliş trendini yeniden başlayabileceğini belirten Manukyan, altının kötü performansının en büyük sebebinin ise Bitcoin'in yatırımcılarını cezbetmeye başlaması olarak değerlendirdi.

Gram altın ve ons altında aslında önemli bir kırılma olduğunu ifade eden Şant Manukyan, 2020 Mart ayından bu yana süregelen trendin kırıldığını belirtti. Geride bıraktığımız cuma günü bir toparlanma yaşadığını ifade Manukyan, şöyle konuştu:

Altın fiyatları TL'deki güçlenme ve dolar kurunun düşüşüyle birlikte zayıf bir görünüm sergilemeye başladı. 407 TL seviyelerine kadar düşen gram altın fiyatının yeniden toparlanması için 417 TL üzerine çıkması gerektiği belirtiliyor.

Gram altın fiyatı 8 Şubat Pazartesi akşamını 416.80 liradan tamamladı.

"Bu toparlanma bizi tekrar trende atmaya yetmedi. 1,850 dolara kadar bir yükseliş olabilir ama biraz daha net bir hareket gerekiyor ki yükseliş trendine dönmüş olsun. Altın için orta vadede pozitifim, kısa vadede de negatif değilim."

