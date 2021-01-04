Altın fiyatları için ralli başlıyor! 507 liraya çıkacak

Altın fiyatları 2020 yılının son ayında iç piyasada 100 TL birden düştü. Gram altın fiyatı 540 liradan 440 liraya kadar geriledi. Birçok uzman bu düşüşün alım fırsatı olduğunu belirterek vatandaşlara yatırım tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüs salgınında önce İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra ülkemize kadar gelen yüzde 70 daha hızlı yayılan mutasyonlu virüs nedeniyle altın fiyatlarında rallinin tekrar başlayacağı belirtiliyor.

Gram altın hafta sonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı "mutasyonlu virüs Türkiye'de 15 kişide görüldü" açıklamasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. 2020 yılının son günü 446 lira seviyesinden 454 lira seviyesine yükselen gram altın fiyatı 2021 yılının ilk işlem gününe yükselişle başlayarak 456,40 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamasında yurt dışı piyasalarda ons altının düşüş yaşamadığı iç piyasalarda dolar kuru ve aşı haberlerinden ötürü gerilediğini belirtti. Memiş, "gram altın fiyatının 2021 yılının ilk çeyreğinde yani Ocak, Şubat ve Mart aylarında tekrar eski günlerine geri döneceğini" söyledi.

Altın fiyatlarının yakın zamanda zararını telafi edeceğini belirten Memiş, "Altının gram fiyatındaki yükselişlerde 480-497 ve 507 lira seviyelerini takip edeceğim. Yılın ilk çeyreğinde emtia fiyatlarının yükseleceğini, ilk çeyrek sonrasında tekrar sert düşüşler yaşanabileceğini öngörüyorum. Ancak bu düşüşler, hangi seviyeden başlar bugünden öngörmek maalesef mümkün değil." diye konuştu.

