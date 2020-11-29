Altın fiyatları için kritik hafta! Gram altın düşüşü sürecek mi?

Altın fiyatları dolar kuru ve ons altının düşüşü ile koronavirüs aşı haberlerinden gelen olumlu haberlerinden ardından daha da düştü. Birçok uzman bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini ifade ediyor. Ons altın haftalık kapanışta sert bir düşüş yaparken gram altın da buna bağlı olarak haftanın son işlem gününde yüzde 2 oranında değer kaybetti. Finance SA Portföy Yöneticisi Alain Corbani, kısa vadede altın fiyatları için bu haftanın kritik olduğunu belirtirken uzun vadede ise 2021 yılı için altın fiyatlarının tekrardan şahlanacağını düşünüyor.



Finance SA Portföy Yöneticisi Alain Corbani, Youtube'da verdiği bir ropörtajda altın fiyatları için önemli olan ons altın fiyatının kritik bir destek seviyesinin altına düştüğünü belirtti.

"Önümüzdeki haftayı dikkatle takip edeceğiz ve yeni destek seviyelerinin altına düşüp düşmeyeceğini gözlemleyeceğiz." açıklamasında bulunan Corbani, "Şayet altına kırılırsa düşüşün bir süre daha devam edeceğini söyleyebilirim. Tabii bunların bir alım fırsatı olduğunu anımsatmak isterim." dedi.

Uzun vadede altın fiyatlarının tekrardan şahlanacağını belirten Corbani, "doların etkisiyle çok yüksek bir ons altın fiyat hareketi izleyebiliriz" açıklamasında bulundu.



Birçok uzman ekonomik toparlanmanın uzun bir süre alacağını ve bunun gerçekleşmesi için uygulanacak para politikalarının ons altın ve gram altın fiyatlarını destekleyeceğini ifade ediyor. Öte yandan hızla kamuoyuyla paylaşılmaya başlanan aşı haberleri de altın fiyatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Tüm varlıklar bu haber akışlarından olumlu şekilde etkilenirken, altın fiyatları belirsizlik ortamının da etkisiyle düşüşünü sürdürüyor.

Altın fiyatlarıyla ilgili en olumlu gelişme ise ABD'deki mali teşvik paketi haberleri gibi görünüyor. Biden hükûmetinin resmi olarak işbaşı yapacağı zaman bu paketin hızla geçeceği düşünülürken, bu zamanın takriben ocak ayında olacağı belirtiliyor. O vakte kadar yaşanacak olumlu veya olumsuz gelişmelerin ise ons altın fiyatını geniş bir fiyat aralığında hareket ettirebileceği konuşuluyor. Önümüzdeki hafta yaşanacak gelişmeler ve yeni ayın verileri gidişatın netleşmesini sağlayabilir.

