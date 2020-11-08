Altın fiyatları için flaş tahmin: Gram altın 600 TL’yi aşacak

Altın fiyatları haftayı kritik seviyelerin üzerinde kapattı. ABD seçim sonuçlarını takip eden piyasalar haftanın ilk gününde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması ile birlikte nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor. Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal’ın göreve gelmesiyle birlikte ara faiz artırımı kararı beklentileri uzmanlar tarafından giderek artıyor.

Dolar kurunun yükselmesi ile birlikte yükselişe geçen gram altın fiyatını etkileyen diğer faktör olan ons altın da haftayı güçlü bir kapanışla tamamladı. Ons altın fiyatının 2020 sonuna kadar tekrar yükseleceğini ifade eden uzmanlar, güvenli liman olarak gösterilen altına dünya çapında yatırımların giderek artmasını gerekçe gösteriyor.

Gram altın fiyatı ile ilgili olarak ABD’nin ünlü analistlerinden Frank Holmes, sosyal medyadan Investing News'e verdiği röportajında ons altın fiyatının sene sonunda mutlaka 2.000 dolar seviyelerini aşacağını açıkladı. Piyasa uzmanı Holmes, daha önce de uzun vadeli tahminini de 4.000 dolar seviyesi olarak açıklamıştı. ABD'li analistin beklentisi gerçekleşirse gram altın fiyatının da yıl sonunda 600 TL'yi aşması bekleniyor.

Holmes ons altın fiyatı ile ilgili "Altın fiyatı sene sonunda 2.000 dolar seviyesini aşacak. Herhangi bir on günlük fiyat hareketliliğinin doğasını incelediğinizde bunu göreceksiniz." açıklamasında bulundu.

Altın varlığının getirileri, ABD borsalarını üçe katladığını ifade eden Holmes, " Bence altın yükselmeye devam edecek, çünkü FED’in para politikaları bunun olacağını gösteriyor." dedi.

Altın fiyatları rekor kırarken devletlerin ve bankaların altın stratejileri de dikkat çekiyor. Türkiye, Hindistan ve Özbekistan gibi birkaç ülkenin dışına çoğu Merkez Bankası şu an için altın varlıklarını ellerinden çıkarmıyor. Gram altın fiyatının giderek yükseldiği ülkemizde, altın alma stratejisi bir süredir izleniyor.

Dünya Altın Konseyi’nin son raporunda ise dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin’in altın satışlarını azalttığı vurgulandı. Açıklanan raporda Çin’in altında serbest piyasa koşullarını sağladıktan sonra dünyanın en büyük piyasasına sahip olduğuna dikkat çekildi.

Dün gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Mevcut Başkan Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı görevine eski bakan Naci Ağbal göreve getirildi. Piyasaların nasıl tepki göstereceği merak edilirken birçok analist, Merkez Bankası'nın yakın zamanda ara kararla faiz artırımına gideceğini iddia etti.

Gram altın fiyatı hem dolar kurundan kaynaklı hem de ons altından kaynak olarak haftayı yükselişle tamamlayarak 534 TL seviyesinden kapatmıştı. Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin hafta içinde bu fiyat hareketlerini etkilemesi bekleniyor.

